Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı: Penaltı verilmedi mi?

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı: Penaltı verilmedi mi?

Haber Merkezi
10:032/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada yaşanan pozisyonlar sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı.

Süper Lig'de Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu karşılaşmada yaşanan pozisyonlar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı.

FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, pozisyonları Yeni Şafak Spor Youtube kanalında yayınlanan KURAL programında değerlendirdi. Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başında Sara'nın net bir basması var. Sarı kart ile cezalandırılması gerekiyordu."

"Top oyun alanı dışındayken, Pina rakibini itiyor. Hakemin es geçtiği sarı kartlardan birisi. En az 6-7 pozisyonda sarı kart vermedi."

"Top burada Sara'nın doğal eline geliyor. El, topa doğru gitmiyor ya da açılmıyor. Hakemin kararı doğru."

"Burada topa Trabzonsporlu oyuncu müdahale ediyor. Daha sonra top Osimhen'e çarpıp dışarı gidiyor. Hakemin kararı doğru. El işareti penaltı gibi anlaşıldı ama daha sonra kendisi de oyunculara durumu anlattı."

"Bouchouari net bir şekilde arkadan basıyor. Kırmızı kart kararı doğru."

Programın tamamını izlemek için tıklayınız

#Trabzonspor
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bahis oynayan futbolcu sayısı açıklandı: Futbolculara operasyon olacak mı?