Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı: Penaltı verilmedi mi?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada yaşanan pozisyonlar sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, pozisyonları Yeni Şafak Spor Youtube kanalında yayınlanan KURAL programında değerlendirdi. Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Maçın başında Sara'nın net bir basması var. Sarı kart ile cezalandırılması gerekiyordu."
"Top oyun alanı dışındayken, Pina rakibini itiyor. Hakemin es geçtiği sarı kartlardan birisi. En az 6-7 pozisyonda sarı kart vermedi."
"Top burada Sara'nın doğal eline geliyor. El, topa doğru gitmiyor ya da açılmıyor. Hakemin kararı doğru."
"Burada topa Trabzonsporlu oyuncu müdahale ediyor. Daha sonra top Osimhen'e çarpıp dışarı gidiyor. Hakemin kararı doğru. El işareti penaltı gibi anlaşıldı ama daha sonra kendisi de oyunculara durumu anlattı."
"Bouchouari net bir şekilde arkadan basıyor. Kırmızı kart kararı doğru."