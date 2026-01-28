Galatasaray yıldız oyuncunun transferini bitirdi: İstanbul’a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yıldız isimleri arka arkaya İstanbul’a getirdi. Önce Noa Lang transferini bitiren sarı kırmızılı takım daha sonra da Yaser Asprilla’yı kadrosuna kattı. Galatasaray’ın bir oyuncuyla daha anlaştığı ve İstanbul’a getireceği öğrenildi.

1 /5 Galatasaray ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı kadrosuna katmıştı.

2 /5 Sarı kırmızılı takım bir transfer de daha mutlu sona ulaştı.

3 /5 İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray’ın Pape Gueye ile anlaştığını yazdı.

4 /5 Schira, sarı kırmızılı takımın, 27 yaşındaki Senegalli ön libero ile 2030 yılına kadar prensipte anlaştığını söyledi.