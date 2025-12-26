Galatasaray'a fırsat transferi! Kulübüne savaş açtı, ayrılmak istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a büyük fırsat çıktı. Kulübünde mutsuz olan yıldız adayı, sarı-kırmızılılara bedava gelebilir.
Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim iddia ortaya atıldı. Önceliğini orta saha ve kanat bölgesine veren sarı-kırmızılılarda bir fırsat transferi gündeme geldi.
Fransa 2. Lig ekiplerinden St. Etienne'de mutsuz olan Pierre Ekwah'ın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Oyuncu, kendisinin isteği dışında satın alma opsiyonun devreye girdiğini iddia ederek Fransa'da oynamayı reddediyor.
Kulübü ise Gana asıllı oyuncuyla sözleşme imzalayacak takımı FIFA yaptırımlarıyla tehdit ediyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Pierre Ekwah altın bir fırsat olarak Galatasaray'ın önüne düştü.
Oyuncunun iddia ettiği serbest oyuncu statüsü birçok kulübün ilgisini çekiyor.
Sarı-kırmızılıların dışında Serie A'dan Udinese ve İskoçya'dan Rangers, Gana asıllı sol ayaklı ön libero ile ilgileniyor.