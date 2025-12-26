Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'a fırsat transferi! Kulübüne savaş açtı, ayrılmak istiyor

Galatasaray'a fırsat transferi! Kulübüne savaş açtı, ayrılmak istiyor

15:0326/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a büyük fırsat çıktı. Kulübünde mutsuz olan yıldız adayı, sarı-kırmızılılara bedava gelebilir.

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim iddia ortaya atıldı. Önceliğini orta saha ve kanat bölgesine veren sarı-kırmızılılarda bir fırsat transferi gündeme geldi.

Fransa 2. Lig ekiplerinden St. Etienne'de mutsuz olan Pierre Ekwah'ın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Oyuncu, kendisinin isteği dışında satın alma opsiyonun devreye girdiğini iddia ederek Fransa'da oynamayı reddediyor.

Kulübü ise Gana asıllı oyuncuyla sözleşme imzalayacak takımı FIFA yaptırımlarıyla tehdit ediyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, Pierre Ekwah altın bir fırsat olarak Galatasaray'ın önüne düştü.

Oyuncunun iddia ettiği serbest oyuncu statüsü birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Sarı-kırmızılıların dışında Serie A'dan Udinese ve İskoçya'dan Rangers, Gana asıllı sol ayaklı ön libero ile ilgileniyor.


#Galatasaray
#Pierre Ekwah
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nebe Suresi Oku: Amme Suresi (Nebe) Fazileti Meali Tefsiri ve Türkçe Arapça Okunuşu