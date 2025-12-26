Galatasaray'a fırsat transferi! Kulübüne savaş açtı, ayrılmak istiyor

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim iddia ortaya atıldı. Önceliğini orta saha ve kanat bölgesine veren sarı-kırmızılılarda bir fırsat transferi gündeme geldi.