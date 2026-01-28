Galatasaray'a İngiltere'de tartışma çıkartan tavır!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City ile 23.00'da karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele için İngiltere'ye giden Galatasaray Futbol Takımı'na havalimanında tepki çeken bir tavır sergilendi.
Galatasaraylı futbolcuların İngiltere'ye girişleri ise beklenenden çok daha uzun sürdü.
Bunun sebebi ise İngiliz yetkililerin Galatasaray Futbol Takımı'na karşı olan tutumları.
İngiliz yetkililer İstanbul'dan gelen Galatasaray Futbol Takımı'nı 1 saati aşkın havalimanında beklettiler. Pasaport kontrolü uzayında sarı kırmızılı yetkililer duruma tepki gösterdi.
Okan Buruk ve İlkay Gündoğan'ın düzenlediği basın toplantısı bu sebeple planlanan sürede gerçekleştiremedi ve gecikti.
Basın toplantısında konuşan Okan Buruk maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, "Bu seviyede ben takımlar arasında çok büyük farklar görmüyorum. Rakip seçmek gibi bir şeyimiz yok. İlk hedefimiz ilk 16’ya girmek. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, baş edebilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.
İlkay Gündoğan ise "Galatasaray’ın yeri benim kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri bu takımı takip ediyordum. Hatta hocamı ve onların takımını hayranlıkla izliyordum. Burada olmaktan çok gururluyum" dedi.
Galatasaray, son idmanını Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirdiği için İngiltere'ye geç gitmişti. Sarı Kırmızılılar 23.00'da Etihad Stadyumu'nda rakipleriyle karşılaşacak.