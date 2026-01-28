Galatasaray'a İngiltere'de tartışma çıkartan tavır!

İlkay Gündoğan ise "Galatasaray’ın yeri benim kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri bu takımı takip ediyordum. Hatta hocamı ve onların takımını hayranlıkla izliyordum. Burada olmaktan çok gururluyum" dedi.