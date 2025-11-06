Yeni Şafak
Galatasaray'a Yunus Akgün'den bir kötü haber daha: Sahalardan uzak kalacak

20:216/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan ve Ajax maçı öncesi kasık fıtığı teşhisi konulan milli oyuncu Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ameliyatına karar verildi. İşte Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen milli oyuncu Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu.

Ajax maçı öncesi son antrenmanda kendisini denedikten sonra tekrardan ağrı hisseden Yunus Akgün'ün kasığında fıtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre; Kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus’un çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

YUNUS AKGÜN KAÇ HAFTA YOK?

Operasyon geçirecek olan Yunus Akgün, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak. Süper Lig'de ilk devreyi kapatması beklenen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ocak ayında hazır hale gelmesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Sakatlık
#Yunus Akgün
