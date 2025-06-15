Galatasaray’da ayrılık kapıda! Yeni durağı Bundesliga olabilir

Galatasaray, 2025-26 sezonu için kadro planlamasını sürdürürken genç yıldız ile yolların ayrılma ihtimali gündeme geldi. 22 yaşındaki oyuncuya Bundesliga ekiplerinin ilgisi artıyor. Sarı-kırmızılılar ise yeni sezonda oyuncunun takımda yer alıp almayacağını değerlendiriyor.
Galatasaray'da yeni sezonda takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
Sözleşmeleri sona eren Fernando Muslera ve Dries Mertens takıma veda ederken deneyimli iki ismin ardından sıradaki ayrılık Elias Jelert ile olabilir.
Sky Sports'ta yer alan haberde 22 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olduğu belirtildi.
Galatasaray'la 2029'a kadar kontratı bulunan Jelert'le Bundesliga takımlarının ilgilendiği ve transfer teklifleri aldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Jelert, 35 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.
Elias Jelert, 2024 yazında Kopenhag’dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olmuştu.
21 yaşındaki sağ bek, hızı ve potansiyeliyle büyük beklentilerle gelmiş, ancak Okan Buruk’un sisteminde düzenli forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
2024-25 sezonunda 35 maça çıkan Jelert, sadece 1 gol katkısı sağladı ve beklentilerin altında kaldı.
Jelert, 27 Şubat 2025’teki Konyaspor kupa maçından bu yana forma giymedi ve sağ bekte son alternatif konumuna düştü.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 7.5 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor.