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Galatasaray’da büyük sürpriz: 3 yıldız geri dönüyor!

Galatasaray’da büyük sürpriz: 3 yıldız geri dönüyor!

15:4410/04/2025, الخميس
G: 10/04/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın Avrupa’ya kiralık gönderdiği üç isim, bekleneni veremeyince geri dönüş biletini eline aldı. İtalya’da ilk 11’i zor gören bir stoperin yüksek opsiyonu kulübü düşündürürken, diğer iki oyuncunun da İstanbul’a dönme ihtimali gündeme geldi.

Galatasaray'ın Avrupa kulüplerine geçici transferle gönderdiği Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn, beklentilerin uzağında kaldı. 

Sabah'ın haberine göre bu üç oyuncu da kulübe geri dönebilir.



Roma'da sadece bir kez ilk 11'e giren stoper Victor Nelsson'un zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 10 milyon Euro ve İtalyan devinin Nelsson'u geri göndermesi beklendiği kaydedildi.



Devre arasında Atalanta'dan Fiorentina'ya geçen Nicolo Zaniolo'nun da satın alma opsiyonunun kullanılmasının belirsizliğini koruduğu ifade edildi.


Son olarak Werder Bremen'de oynayan sol bek Derrick Köhn'ün ise bir buçuk aydır 11'e giremediği ve Alman ekibi tarafından 5.1 milyon Euro'luk opsiyonun kullanılmama ihtimalinin olduğu belirtildi.


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