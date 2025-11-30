Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! Beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, ocak ayında kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanırken sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...
Galatasaray, kış transfer dönemine ilişkin stratejilerini belirlemeye başladı. Bu kapsamda, sarı-kırmızılı kulüpte sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Sarı-kırmızılı kulübün, ara transfer döneminde kadro dengesini sağlamak ve Finansal Fair Play (FFP) gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla bazı oyuncu satışlarına sıcak baktığı biliniyor. Bu isimlerden biri de Ismail Jakobs...
Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Ismail Jakobs'un, Avrupa'nın önemli liglerinden talep görmesi, Galatasaray yönetiminin elini güçlendiriyor.
Africa Foot United'ın haberine göre Galatasaray'ın kasasına, ciddi bir bonservis bedeli getirecek tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda, Galatasaray'ın Jakobs'un gidişine onay vermesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu kararı almasının temel nedeninin, Senegalli sol bekin yaşadığı istikrar sorunları olduğu aktarıldı. Jakobs'un, görev süresi boyunca sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımın önemli maçlarında zaman zaman yer alamaması, teknik heyetin güvenini zedeledi.