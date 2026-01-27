Galatasaray’da Manchester City maçı öncesinde büyük şok: Yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Galatasaray’da yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı.
Temsilcimiz Galatasaray, yarın deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesinde sarı kırmızılı takımda son antrenman gerçekleştirildi.
Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.
Yunus Akgün’ün son durumuna sağlık heyeti gün içerisinde kontrol edecek ve durumuna göre kadrodan çıkartacak.
Ayrıca Galatasaray’da Singo takımla birlikte çalışmalara da katıldı.