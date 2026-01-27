Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da Manchester City maçı öncesinde büyük şok: Yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı

Galatasaray’da Manchester City maçı öncesinde büyük şok: Yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı

Haber Merkezi
13:3327/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Galatasaray’da yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı.

Temsilcimiz Galatasaray, yarın deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde sarı kırmızılı takımda son antrenman gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.

Yunus Akgün’ün son durumuna sağlık heyeti gün içerisinde kontrol edecek ve durumuna göre kadrodan çıkartacak.

Ayrıca Galatasaray’da Singo takımla birlikte çalışmalara da katıldı.

#galatasaray
#manchester city
#uefa şampiyonlar ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman yapılacak, duyuru geldi mi 2026? 500 bin konut Gaziantep kura çekim tarihi belli oldu mu?