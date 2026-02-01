Galatasaray’da Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor: Dünya devine transfer oluyor

Galatasaray’da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Icardi’nin dünya devine transfer olma ihtimali gün yüzüne çıktı.
Galatasaray’da sezon sonu Mauro Icardi’nin sözleşmesi sona eriyor ve henüz geleceği de belli olmadı.
Sarı kırmızılı yönetim, Icardi’nin menajeriyle masaya otursa bile henüz anlaşma sağlayamadı.
Taraftarları üzen haber ise İtalya’da geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde Juventus’un, Mauro Icardi için devreye girdiği ifade edildi.
Juventus’un, Icardi ve menajeriyle iletişime geçtiği ve bu transferin olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Bilindiği üzere Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turunda Juventus ile eşleşmişti.