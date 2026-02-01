Galatasaray’da Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor: Dünya devine transfer oluyor

Galatasaray’da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Icardi’nin dünya devine transfer olma ihtimali gün yüzüne çıktı.

1 /6 Galatasaray’da sezon sonu Mauro Icardi’nin sözleşmesi sona eriyor ve henüz geleceği de belli olmadı.

2 /6 Sarı kırmızılı yönetim, Icardi’nin menajeriyle masaya otursa bile henüz anlaşma sağlayamadı.

3 /6 Taraftarları üzen haber ise İtalya’da geldi.

4 /6 İtalyan basınında yer alan haberlerde Juventus’un, Mauro Icardi için devreye girdiği ifade edildi.

5 /6 Juventus’un, Icardi ve menajeriyle iletişime geçtiği ve bu transferin olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.