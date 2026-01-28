Galatasaray’da Mauro Icardi’nin talebi ortaya çıktı: Menajeri açık açık söyledi

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği merak konusu. Yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama henüz iki taraf arasında anlaşma sağlanamadı. Icardi’nin menajeri, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştü ve yıldız golcünün isteğini dile getirdi.
Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor
Yıldız golcünün sarı kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği merak konusu.
Sabah’ın haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi’nin menajeri Pino ile bir görüşme gerçekleştirdi
Bu görüşmede Özbek, Icardi ile yola devam etmek istediklerini söylerken; Pino ise yıldız golcünün kafasına bazı olayları taktığını aktardı.
Pino’nun, ‘Icardi’nin bir sıkıntısı var. O da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasını takıyor. Daha çok oynayıp daha fazla Galatasaray’a hizmet etmek istiyor’ dediği iddia edildi.
Tarafların arasında para konuşulmadığı ve sürecin olumlu sonuçlanabileceği kaydedildi.