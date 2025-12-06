Yeni Şafak
Galatasaray'dan eleştirilere karşılık olay paylaşım: "Görmeyenler için"

6/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışmaları sürerken sarı-kırmızılı takımdan eleştirilere karşı flaş bir paylaşım geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılı takımda Kazımcan Karataş'ın son dakikalarda ceza sahasında eline çarpan topta penaltı kararı çıkmaması başta Samsunspor olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da tepkisine neden oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp ise penaltı eleştirilerine karşılık, kırmızı kart beklediği pozisyonu paylaşarak yanıt verdi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu da mı kırmızı kart değil?" yorumu kullanılırken kulüp yeniden aynı gönderiyi paylaşarak "Görmeyenler için" ifadelerini ekledi.

