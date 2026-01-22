Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak play-off ümitlerini devam ettirdi. Sarı-kırmızılıların kalan Manchester City maçından alacağı sonuçlara göre muhtemel rakipleri netleşti.

1 /5 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Puanını 10'a çıkaran sarı-kırmızılılar, lig aşamasının son maçını Manchester City ile deplasmanda oynayacak.

2 /5 Bu mücadelede alınacak sonuçlara göre Galatasaray'ın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti. İşte olası senaryolar ve rakipler...

3 /5 Manchester City maçından galibiyet çıkarsa en olası 3 rakip:

*Bayer Leverkusen *Borussia Dortmund *Marsilya

4 /5 Manchester City maçından beraberlik çıkarsa en olası 3 rakip:

*Inter 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿*Newcastle United *Borussia Dortmund