Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri kimler? İşte olasılıklar

11:0322/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak play-off ümitlerini devam ettirdi. Sarı-kırmızılıların kalan Manchester City maçından alacağı sonuçlara göre muhtemel rakipleri netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Puanını 10'a çıkaran sarı-kırmızılılar, lig aşamasının son maçını Manchester City ile deplasmanda oynayacak.

Bu mücadelede alınacak sonuçlara göre Galatasaray'ın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti. İşte olası senaryolar ve rakipler...

Manchester City maçından galibiyet çıkarsa en olası 3 rakip:


*Bayer Leverkusen

*Borussia Dortmund

*Marsilya

Manchester City maçından beraberlik çıkarsa en olası 3 rakip:


*Inter

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿*Newcastle United

*Borussia Dortmund

Manchester City maçından mağlubiyet çıkarsa en olası 3 rakip

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

*Newcastle United

*Inter

*Atalanta

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
