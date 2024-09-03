UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4’te A Milli Futbol takımı deplasmanda Galler ile karşılaşacak. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45’te oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Galler - Türkiye maçını hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli maç Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak.
TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak.
Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.
A Milli takımın bir sonraki maçı 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile olacak.