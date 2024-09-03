UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4’te A Milli Futbol takımı deplasmanda Galler ile karşılaşacak. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45’te oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Galler - Türkiye maçını hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.

1 / 6 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

2 / 6 Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli maç Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak.

3 / 6 TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak.

4 / 6 Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.



5 / 6 Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

