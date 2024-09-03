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Spor

Galler - Türkiye maçını hangi hakem yönetecek?

14:34 - 3/09/2024 mardi
Güncelleme: 14:39 - 3/09/2024 mardi
Yeni Şafak

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4’te A Milli Futbol takımı deplasmanda Galler ile karşılaşacak. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45’te oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Galler - Türkiye maçını hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli maç Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak.

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TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak.

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Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.


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Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.


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A Milli takımın bir sonraki maçı 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile olacak.

#Galler
#Türkiye
#UEFA Uluslar Ligi
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