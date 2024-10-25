Giovanni van Bronckhorst Beşiktaşlı futbolcuyu öve öve bitiremedi

Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.









"Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gruptaki ilk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi. Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ardından derbi için 2 günümüz olacak."