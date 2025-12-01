LaLiga'nın 14. haftasında Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, ligde üst üste üçüncü kez puan kaybetti. Liderliği ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran eflatun-beyazlılar, zirveden indi. Maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 45 dakika sahada kaldı. Girona - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 LaLiga'nın 14. haftasında Girona, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Municipal de Montilivi Stadı'ndan oynan mücadelenin 44. dakikasında Real Madrid'in attığı gol iptal edildi.



2 /7 45. dakikada ev sahibi Girona, Azzedine Ounahi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

3 /7 İkinci yarı başlarken Arda Güler, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.





4 /7 45 dakika sahada kalan milli futbolcu, 25 kez topla buluştu ve yüzde 90 isabetli pas oranıyla oynadı. 67. dakikada Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.



5 /7 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 3 maçtır berabere kalan Real Madrid liderliği Barcelona'ya kaptırdı.



6 /7 Bu beraberlikle Real Madrid puanını 33'e, Girona ise 12'ye yükseltti. Ligde gelecek hafta Real Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Girona ise Elche deplasmanına gidecek.

