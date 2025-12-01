LaLiga'nın 14. haftasında Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, ligde üst üste üçüncü kez puan kaybetti. Liderliği ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran eflatun-beyazlılar, zirveden indi. Maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 45 dakika sahada kaldı. Girona - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
LaLiga'nın 14. haftasında Girona, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Municipal de Montilivi Stadı'ndan oynan mücadelenin 44. dakikasında Real Madrid'in attığı gol iptal edildi.
45. dakikada ev sahibi Girona, Azzedine Ounahi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarı başlarken Arda Güler, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
45 dakika sahada kalan milli futbolcu, 25 kez topla buluştu ve yüzde 90 isabetli pas oranıyla oynadı. 67. dakikada Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 3 maçtır berabere kalan Real Madrid liderliği Barcelona'ya kaptırdı.
Bu beraberlikle Real Madrid puanını 33'e, Girona ise 12'ye yükseltti. Ligde gelecek hafta Real Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Girona ise Elche deplasmanına gidecek.
GİRONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
