Gökhan Gönül'den Semih Şentürk'e yanıt: Tedesco hakkında ne söyledi?

Haber Merkezi
11:5728/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile konuştuğunu ve Tedesco'nun onları dinlemediğini söylemişti. Konuyla ilgili Gökhan Gönül'den açıklama geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun yardımcısı olan Gökhan Gönül'ün, "Hoca bizi dinlemiyor" dediği iddia edilmişti.

Katıldığı bir tv programında konuşan Semih Şentürk, "Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih' diyorum, 'hocanın tercihi' diyor. ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili NOW Spor Youtube kanalında konuşan Ersin Düzen, olayı Gökhan Gönül'e sorduğunu söyledi.

Düzen, Gökhan Gönül'den "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı" cevabını aldığını ifade etti.

