Hakemin sözleri tartışma çıkardı: Penaltı sonrası TÜMOSAN Konyaspor kalecisine bakın ne dedi

Selman Ağrıkan
22:4215/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak


Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemi Ozan Ergün'ün penaltıya itiraz eden yeşil-beyazlı takımın kalecisi Bahadır Güngördü'ye kullandığı ifade sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup ederek zirve yarışındaki takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler güçlü oyunuyla farka giderken, karşılaşmanın ilk bölümünde yaşanan penaltı pozisyonu maç sonrasının en çok konuşulan konusu oldu.

Mücadelenin 24. dakikasında Jhon Duran, Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonu VAR’dan gelen uyarıyla yeniden değerlendiren hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararı sonrası TÜMOSAN Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü, hakem Ozan Ergün’e yoğun itirazda bulundu. Bu esnada Ergün’ün Bahadır’a yönelik olarak kullandığı, "VAR verdi, ben ne yapabilirim" ifadesi kameralara yansıdı. Söz konusu diyalog, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ozan Ergün’ün bu sözleri, hakem otoritesi açısından eleştiri aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, VAR sisteminin hakem kararları üzerindeki etkisi tartışmalara neden oldu.

