Hakemin sözleri tartışma çıkardı: Penaltı sonrası TÜMOSAN Konyaspor kalecisine bakın ne dedi

Penaltı kararı sonrası TÜMOSAN Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü, hakem Ozan Ergün’e yoğun itirazda bulundu. Bu esnada Ergün’ün Bahadır’a yönelik olarak kullandığı, "VAR verdi, ben ne yapabilirim" ifadesi kameralara yansıdı. Söz konusu diyalog, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.