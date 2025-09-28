Hakim Ziyech geri dönüyor: Ocak ayında imzayı atacak

Son olarak Al Duhail forması giyen eski Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'in yeni takımı açıklandı. Faslı kanat oyuncusu Avrupa'ya geri dönüyor.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Katar'ın Al Duhail takımına transfer olan Hakim Ziyech, beklentileri karşılayamadı ve sözleşmesi feshedildi.
Yaz transfer döneminde boşta kalan Faslı yıldızın Avrupa'ya geri dönüş yolunda olduğu belirtildi.
Africafoot'un haberine göre; Hollanda temsilcisi Ajax, eski futbolcusu Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Ziyech'in de Eredevise'ye dönmeye sıcak baktığı, ara transfer döneminde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.
Geride bıraktığımız sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.