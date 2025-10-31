Yeni Şafak
Halk TV'den Galatasaraylıları çıldırtan manşet: Haberi silmek zorunda kaldılar

Selman Ağrıkan
15:1031/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de oynanan maçta Göztepe'ye haksız kırmızı kart gösterildiğini ve bununla ilgili bir kişinin yüklü miktarda bahis oynadığını söyledi. Halk TV, Özel'in bu iddiasını manipüle ederek servis etti. Galatasaray-Göztepe maçına yönelik yazılan haber, sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, Türk futbolunda yaşanan bahis skandalına değindi.


Özel, Süper Lig ekibi Göztepe'nin İzmir'de oynadığı maçta haksız kırmızı kart gördüğünü ve bu karşılaşmayla ilgili yüklü miktarda 'kırmız kart' bahsi oynandığını iddia etti.


CHP lideri, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" diye konuştu.


Halk TV, Özel'in bu sözlerini sitesinde çarpıtarak verdi. Özgür Özel'in İzmir'de oynandığını vurguladığı açıklamayı "Galatasaray-Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar" şeklinde servis etti.

Bilindiği üzere Galatasaray-Göztepe maçı İstanbul'da oynandı. Göztepe'nin İzmir'de oynadığı ve kırmızı kart gördüğü mücadele aslında Fenerbahçe maçıydı.


Ligin ikinci haftasında oynanan söz konusu maçta Göztepe'ye 2, Fenerbahçe'ye ise 1 kırmızı kart çıkmıştı.


Galatasaraylı taraftarlar, Halk TV'nin Özgür Özel'in konuşmasını kırparak algı çalışması yaptığını ifade ederek sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. 

Halk TV, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan haberi sildi. Sitedeki haberin ise başlığı ve içeriği düzeltilerek yeniden yayına alındığı görüldü.

#Süper Lig
#Göztepe
#Özgür Özel
#Halk TV
#Fenerbahçe
#Galatasaray
