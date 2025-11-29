Hasan Şaş'tan Galatasaray'a flaş transfer önerisi! "Hepimizin tanıdığı isim"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, takımın son haftalardaki performansını değerlendirirken, sarı-kırmızılılara devre arası transfer dönemi için de yıldız ismi önerdi.
Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi yaklaşırken takımlarda hazırlıklarına başladı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında sarı-kırmızılılara transfer önerisinde bulundu. Şaş'ın açıklamaları şöyle:
"Devre arası transferi yaklaşmışken ben bir oyuncu söyleyebilirim size. Hem Türkiye'nin hepimizin tanıdığı Gedson Fernandes mesela. Çok kafa kafaya maçlarda, Galatasaray'ın üst tura atladığı bir Avrupa maçında Gedson Fernandes-Lemina-Torreira üçlüsünü düşünebiliyor musunuz? Bir de Yunus-Barış-Osimhen. Bu 6 kişinin ileride baskı yaptığını düşünün, çıkabilir mi ya oradan."
"Top kullanma ve topla gitme becerisi var Gedson Fernandes'in. Müthiş bir altılı. Torreira-Lemina'nın önüne daha çok ileri gidebilen, topla gidebilen, geriye gelebilen, ikili mücadele kazanan, Galatasaray sıkıştığı anlarda topu kazanacak bir 8 numara işte Gedson. Nasıl kaçırdılar o oyuncuyu bizden bilmiyorum. Beşiktaş'tan gitti, çöktü Beşiktaş orta sahası. Bu oyuncu zekasıyla oynayan, topu doğru yerlere süren, takımını dinlendirebilen, oyun kalitesi ve oyun aklı üst düzeyde olan bir oyuncudan bahsediyoruz."
"Bu oyuncu başkadır, böyle orta sahada çok koşar gibi görünür, sağa sola atlar, kayar bu oyuncu başkadır. Orkun Kökçü, Ndidi gibi kat ettiği mesafe 3 metredir, 5 metredir topla ama Gedson Fernandes bazı maçlar 60 metre top sürüyor. Anlatmak istediğim Şampiyonlar Ligi'ndeki konu bu."