Hasan Şaş'tan Galatasaray'a flaş transfer önerisi! "Hepimizin tanıdığı isim"

"Top kullanma ve topla gitme becerisi var Gedson Fernandes'in. Müthiş bir altılı. Torreira-Lemina'nın önüne daha çok ileri gidebilen, topla gidebilen, geriye gelebilen, ikili mücadele kazanan, Galatasaray sıkıştığı anlarda topu kazanacak bir 8 numara işte Gedson. Nasıl kaçırdılar o oyuncuyu bizden bilmiyorum. Beşiktaş'tan gitti, çöktü Beşiktaş orta sahası. Bu oyuncu zekasıyla oynayan, topu doğru yerlere süren, takımını dinlendirebilen, oyun kalitesi ve oyun aklı üst düzeyde olan bir oyuncudan bahsediyoruz."