Herkes su sanıyordu: İngiliz futbolcular bakın ne içiyormuş

Salatalık suyunun faydaları neler?





Salatalarımızın vazgeçilmezlerinden olan salatalık, yüzde 96 oranında su içeriyor. Zengin minerallerden ve vitaminlerden oluşan salatalık hem cilde hem de vücuda oldukça yararlı bir sebze. Mide sorunlarına yardımcı olan ve cildi besleyen salatalık ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte salatalık suyunun bilmediğiniz faydaları…







