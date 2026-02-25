Yeni Şafak
Inter dağıldı, Bodo/Glimt tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi’nde son 16’nın yeni davetlisi

07:3525/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
İlk maçtaki 3-1'lik galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtlayan Norveç ekibi, deplasmanda da Inter'i 2-1 devirerek toplamda 5-2'lik skorla turladı. Hauge ve Evjen'in golleriyle tarih yazan Bodo, devler arenasındaki ilk sezonunda son 16'ya kalarak futbol dünyasını şaşkına çevirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter, Bodo/Glimt'i konuk etti.


Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 


İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Bodo'nun gollerini 58. dakikada Jens Petter Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen kaydetti.


Inter'in tek golü ise 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

İlk maçta Inter'i 3-1 yenen Bodo, bu sonuçla birlikte toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.


Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Bodo/Glimt, son 16 turunda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.


Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.


INTER - BODO GLİMT MAÇ ÖZETİ


Inter - Bodo Glimt maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

