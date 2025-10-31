Yeni Şafak
İspanya'da dur durak bilmiyor: Xabi Alonso'nun 'Mücevheri' en iyi seçildi!

07:4231/10/2025, Cuma
Real Madrid'de sabırla beklediği forma şansını yakalayan ve adeta bir patlama yaşayan milli gururumuz Arda Güler, İspanyol devinde zirveye çıktı. Genç yıldız, taraftarların oylarıyla Ekim ayının en iyi oyuncusu seçilerek tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar.

Milli yıldız Arda Güler, taraftarların oylamalarıyla Real Madrid'de ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.



Son haftalarda artan form grafiği, attığı goller ve yaptığı katkılarla dikkat çeken genç yıldız Arda Güler, Real Madrid'in resmi organizasyonunda "Ayın Futbolcusu" ödülünün sahibi oldu.



Teknik direktör Xabi Alonso'nun milli futbolcuya daha çok şans vermesiyle beraber Güler'in performansında artış yaşandı.



Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan milli yıldız, 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.



Arda Güler son olarak Juventus'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da maçın adamı olmuştu.



