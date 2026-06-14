İşte Avrupa basınından Avustralya mağlubiyeti için atılan manşetler

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki tarihi açılış maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda yankılar sadece ülkemizde değil, dünya basınında ele alındı. Vancouver'da alınan şok yenilgiyi Avrupa'nın dev medya kuruluşları da masaya yatırdı. İtalya, İngiltere ve Almanya basını mağlubiyeti çarpıcı manşetlerle okuyucularına duyurdu.
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Avustralya - Türkiye maçı dış basında da kendine yer buldu.
Vincenzo Montella'nın performansı İtalyan medyasında gündeme gelirken Almanya, İngiltere başta olmak üzere önemli kuruluşlar mücadeleye yer ayırdı.
La Gazzetta dello Sport, "Montella için zorlu başlangıç, Türkiye Avustralya duvarına çarptı" başlığını kullanırken haberin detayında, "Montella'nın öğrencileri topa daha çok sahip olmasına rağmen hücumda üretkenlikten uzaktı" ifadelerine yer verdi.
Corriere dello Sport ise "Montella için hayal kırıklığı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk sınavında sahadan moralsiz ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi yıldızlara rağmen üçüncü bölgede organizasyon eksikliği vardı. Zeki Çelik gol fırsatını kaçırdı" ifadelerini kullandı.
Tuttosport'ta, "Kenan Yıldız oyuna sonradan girdi ama etkili olamadı" başlığı atılırken haberde, "Avustralya'nın enerjisi maçı kopardı. Türkiye'nin hücum hattı pozisyon üretmekte zorlandı" denildi. Sky Italia'daki yorumlarda ise, "Avustralya'nın direkt ve hızlı geçiş oyununa karşı Türkiye yenik düştü. Savunma arkasına atılan toplarda zafiyet vardı" ifadeleri kullanıldı.
İngiliz The Guardian'da yer alan haberde, "Avustralya'nın gençleri parladı ve Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Irankunda hızı ile, kaleci Patrick Beach ise kurtarışları ile öne çıktı" ifadelerine yer verildi.
Alman Bild ise Bundesliga geçmişi bulunan Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan gibi oyunculara sahip Türkiye'nin, fiziksel ve tempolu oyuna ayak uyduramadığını yazdı. "Avustralya'nın atletizmi, Türkiye'nin tekniğini felç etti" denilirken ikili mücadelelerde ayakta kalan tarafın Avustralya olduğuna dikkat çekildi.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçını 20 Haziran Cumartesi sabahı Paraguay ile oynayacak.