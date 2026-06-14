İşte Avrupa basınından Avustralya mağlubiyeti için atılan manşetler

Corriere dello Sport ise "Montella için hayal kırıklığı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk sınavında sahadan moralsiz ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi yıldızlara rağmen üçüncü bölgede organizasyon eksikliği vardı. Zeki Çelik gol fırsatını kaçırdı" ifadelerini kullandı.