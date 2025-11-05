Jhon Duran'dan alkışlanacak hareket: Derbi primini bakın ne yaptı?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini sarı lacivertli takım 3-2 kazanmıştı. Derbi sonrasında yönetimin vermiş olduğu primi Jhon Duran almadı ve bağış olarak kullanılmasını istedi.

1 /6 Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

2 /6 Sarı lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta geriden gelerek rakibini yendi.

3 /6 Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü de 82'de Jhon Duran kaydetti.

4 /6 Jhon Duran'ın derbi galibiyetinin ardından yaptığı hareket de camiada büyük alkış aldı.

5 /6 HT Spor'da yer alan habere göre; Jhon Duran, Beşiktaş maçının galibiyet priminin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı.