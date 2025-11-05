Yeni Şafak
Jhon Duran'dan alkışlanacak hareket: Derbi primini bakın ne yaptı?

Jhon Duran'dan alkışlanacak hareket: Derbi primini bakın ne yaptı?

Haber Merkezi
09:465/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini sarı lacivertli takım 3-2 kazanmıştı. Derbi sonrasında yönetimin vermiş olduğu primi Jhon Duran almadı ve bağış olarak kullanılmasını istedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta geriden gelerek rakibini yendi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü de 82'de Jhon Duran kaydetti.

Jhon Duran'ın derbi galibiyetinin ardından yaptığı hareket de camiada büyük alkış aldı.

HT Spor'da yer alan habere göre; Jhon Duran, Beşiktaş maçının galibiyet priminin tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı.

Sezon başında kiralanan Jhon Duran'ın bu hareketi büyük beğeni topladı.

