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Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı: Tazminatında bilinmeyen detay

Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı: Tazminatında bilinmeyen detay

Haber Merkezi
09:3913/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı. Mourinho'nun tazminatındaki bilinmeyen detay herkesi şaşırttı.

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüpten Başkan Ali Koç, Londra'da Jose Mourinho ile bir görüşme yapmıştı.

Daha sonraki günlerde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe yönetimi de yola Jose Mourinho ile devam kararı aldı.

Ayrıca Mourinho'nun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı.

Neo Spor'da konuşan Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili şu cümleleri kullandı:

"Jose Mourinho'nun tazminatı 15 milyon euro. Ayrıca her kulübünde yapmış. 'Ayrıldık ve konuşmayacağız' adı bu değil de ben bu şekilde söyleyeyim."

"Omerta sözleşmesi ekstra 5 milyon euro daha rica edeyim."

"Yani toplamda 20 milyon euro demek. Bunu Tottenham ve Roma'da da yapmış. Adam kovulmak istemiyor aslında. 'Ben çıktığımda eğer bir yerlere röportaj vermeyeceksem onun da bedeli bu kadar kardeşim' diyor."

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