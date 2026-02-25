UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus’a konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Juventus - Galatasaray maçı canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında Juventus'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor’a 2-0 kaybettiği maçın ardından turu geçerek moral bulmaya çalışacak.
Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi. Turun ilk maçında Juventus’u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.
Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecek.
Temsilcimiz, turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi FC Copenhagen ile B Grubu’nda mücadele etmişti.
Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus’u iç sahada 1-0’la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı almıştı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiliz ekibi Chelsea'ye elenmişti.
Galatasaray’da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayan Lemina, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek. 2015-2017 yılları arasında Juventus forması giyen Lemina, İtalya ekibinde görev aldığı 42 maçta 3 gol katkısı verdi.
İlk maçtan 5-2’lik skorla mağlup ayrılan Juventus, çıktığı son 5 resmi müsabakada 3 puana hasret kaldı. İtalya ekibi, ilk olarak İtalya Kupası’nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 yenilirken, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı...
Sonraki hafta ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray’a deplasmanda 5-2 yenildi. Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 golü kalesinde gördü.
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Allianz Stadium'daki karşılaşmada ilk düdük saat 23.00’te çalacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
