Juventus maçında Galatasaraylıları çıldırtan isim: "Derhal gönderin"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup oldu ve son 16'ya yükseldi. Skor avantajıyla İtalya'ya giden sarı-kırmızılılar, 10 kişi rakibine üstünlük kuramadı ve oynanan oyun tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a maç sonu tepki yağdırırken, istifaya davet etti.

1 /5 Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup oldu ve son 16'ya yükseldi.

2 /5 Skor üstünlüğünü cebine koyarak İtalya deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahada istediği oyunu ortaya koyamadı. Mücadelenin ardından sergilenen performans sert eleştirilere neden olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk’a tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.

3 /5 Okan Buruk'a tepkiler şu şekilde;

4 /5 Okan Buruk'a tepkiler şu şekilde;