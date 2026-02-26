Juventus maçında Galatasaraylıları çıldırtan isim: "Derhal gönderin"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup oldu ve son 16'ya yükseldi. Skor avantajıyla İtalya'ya giden sarı-kırmızılılar, 10 kişi rakibine üstünlük kuramadı ve oynanan oyun tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a maç sonu tepki yağdırırken, istifaya davet etti.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup oldu ve son 16'ya yükseldi.
Skor üstünlüğünü cebine koyarak İtalya deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahada istediği oyunu ortaya koyamadı. Mücadelenin ardından sergilenen performans sert eleştirilere neden olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk’a tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.
Okan Buruk'a tepkiler şu şekilde;
Okan Buruk'a tepkiler şu şekilde;
Okan Buruk'a tepkiler şu şekilde;