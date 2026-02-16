Yeni Şafak
Juventus'ta sakatlık şoku: Yeni transfer Galatasaray maçında yok

11:1816/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Juventus'ta sakatlık krizi yaşanıyor. İtalyan ekibi, yeni transferin yarınki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Juventus’ta önemli eksikler bulunuyor.

İtalyan ekibi, savunma oyuncusu Emil Holm’un Inter karşılaşmasında sağ baldırından sakatlandığını ve İsveçli futbolcunun yarınki mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

Devre arasında Bologna’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 2 maçta 61 dakika süre almıştı.

Juventus'un hücum hattında da eksik oyuncular var. Sakatlıkları süren Dusan Vlahovic ile Arkadiusz Milik de kadroda olmayacak.

Ayrıca Inter maçı kadrosunda yer almayan orta saha oyuncusu Khephren Thuram’ın durumu maç saatinde netleşecek.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Emil Holm
