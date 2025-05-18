Kadıköy'de alışık olmayan görüntü

Galatasaray da aynı saatte (19.00) Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 11 sezona çıkacak.