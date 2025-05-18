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Kadıköy'de alışık olmayan görüntü

Kadıköy'de alışık olmayan görüntü

17:4118/05/2025, الأحد
G: 18/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bugün Eyüpspor'u ağırlayacağı maça az bir süre kala karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu çevresinden gelene görüntüler dikkati çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında bugün sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Galatasaray da aynı saatte (19.00) Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 11 sezona çıkacak.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu çevresinden gelen görüntüler dikkati çekti.

Normalde maç günleri tıklım tıklım olan Kadıköy'ün, Eyüpspor mücadelesinin başlamasına az bir süre kalmasına rağmen bomboş olduğu görüldü.

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