Kante transferinde flaş gelişme: Fenerbahçe forması giyeceği ilk maç belli oldu

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferi için gemileri yaktı. Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun transferini bitirmek için gün sayıyor. Ayrıca N’Golo Kante’nin Fenerbahçe formasını giyeceği ilk maçın da belli olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe yönetimi, N’Golo Kante’nin transferi için yeniden Suudi Arabistan’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli takımın, ne olursa olsun bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.
Al-Ittihad’ın 13 milyon euroluk bonservis talebini Fenerbahçe, aşağıya çekerek bu transferi bitirmenin planlarını yapıyor.
Ayrıca NTV Spor’da yer alan haberde; Kante’nin Fenerbahçe forması giyeceği muhtemel maç da ifade edildi.
Kante’nin pazartesi günü ligde oynanacak olan Kocaelispor maçında Fenerbahçe kadrosunda yer almasının planlandığı kaydedildi.