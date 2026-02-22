Yeni Şafak
Kante'den teknik heyete flaş talep! 3 maçlık performansı sonrası bunu söyledi

Kante'den teknik heyete flaş talep! 3 maçlık performansı sonrası bunu söyledi

12:0122/02/2026, الأحد
G: 22/02/2026, الأحد
Fenerbahçe'nin ses getiren transferlerinden N'Golo Kante, henüz beklentileri karşılayamamıştı. Fransız futbolcudan teknik ekibe flaş bir talep geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu mücadele ile birlikte Avrupa'da tur şansını zora soktu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı yıldız isim N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Büyük uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan'dan transfer edilen N'Golo Kante, henüz 3 maçlık serüveninde istenen performansı gösteremedi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre kalitesi ve tecrübesi ile takıma verecek çok şeyi olan 34 yaşındaki Fransız yıldız, biraz süre istedi. Fenerbahçe ve Türk futboluna alışmaya başlayan Kante en kısa sürede gerçek formunu göstermeye çalışacağını sözünü verdi.

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 34 yaşındaki isim, şimdiye kadar sarı-lacivertli formayı giydiği 3 maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

