Kante’den transferi bitirecek rest! O cümleyle noktayı koydu

Fenerbahçe'nin imza attırmak için gün saydığı dünyaca ünlü yıldız, Al-Ittihad'ın transferi yokuşa sürmesi üzerine ipleri kopardı. Kante ayrılık isteğini yönetime net bir dille iletti. İşte detaylar.
N'Golo Kante transferi için gemileri yakan Fenerbahçe henüz Al-Ittihad'ın inadını kıramadı. Suudi ekibinin teknik direktörü Conceiçao'nun "Önce yerini dolduralım" demesi üzerine Al-Ittihad, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi için yapılan görüşmelerde işi yokuşa sürmeye başladı.
Al-Ittihad'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kante için Fenerbahçe'den çift haneli bonservis istediği belirtiliyordu. Fanatik'te yer alan habere göre Kante sürece bizzat dahil oldu ve Al-İttihad'a mesajını iletti.
Kante'nin Suudi ekibinin işleri zorlaştırmasına karşı çıkarak, "Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum." dediği aktarıldı. Tek cümleyle konuya noktayı koyan Kante, Fenerbahçe'ye gitme isteğini açıkça ifade etti.
Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek'in transferi sonuçlandırmak için bu hafta bir kez daha Suudi Arabistan'a gideceği ifade edildi.