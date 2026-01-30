Karim Benzema'nın istekleri şaşkına çevirdi

Futbol hayatını Suudi Arabistan'da sürdüren Karim Benzema'nın Süper Lig'e transfer olacağı söylentileri futbol kamuoyunda heyecan oluşturdu. Fransız yıldızın transfer talepleri ise şaşkınlık yaşattı.
Son olarak Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Benzema'nın menajeri aracılığıyla taleplerini kulüplere ilettiği aktarıldı.
Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen Murat Özen'in haberine göre Benzema'nın Beşiktaş'tan talebi yıllık 20 milyon Euro.
38 yaşındaki futbolcunun kontrat talebindeki dikkat çeken madde ise forma satışlarından yüzde 50 pay istemiş olması.
Beşiktaş yönetiminin mali talepler nedeniyle Benzema'nın transferini gerçekleştirmeye yanaşmadığı belirtildi.
Real Madrid'de büyük bir kariyer inşaa eden Benzema sonrasında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-İttihad ile anlaşmaya varmıştı. Tecrübeli futbolcu, kulübüyle sözleşme konusunda anlaşamadığı için Suudi Arabistan'dan ayrılmayı planlıyor.