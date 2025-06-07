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Kenan Yıldız’a Juventus’tan dev jest

Kenan Yıldız’a Juventus’tan dev jest

09:467/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Juventus, Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız’a yeni bir sözleşme ve maaş zammı teklif etmeye hazırlanıyor.

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kontratını uzatmak istiyor.


SÖZLEŞME VE ZAM

Kenan Yıldız'ın İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, milli futbolcunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.


Juventus, yeni sözleşmeyle birlikte Kenan Yıldız'a 4 milyon euro maaş vermeyi planlıyor.


İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından milli futbolcu ile yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak.


SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.


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