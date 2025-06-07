Kenan Yıldız’a Juventus’tan dev jest

SÖZLEŞME VE ZAM

Kenan Yıldız'ın İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, milli futbolcunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.



