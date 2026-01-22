Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia! Şubat sonunda...

Fenerbahçe, sezon başında Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlayarak büyük ses getirmişti. Ünlü yorumcu, UEFA'nın sarı-lacivertli kulüp için harekete geçtiğini öne sürdü.
Fenerbahçe, sezon başında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan transfer etmişti. Bu transfere finansal destek veren isim ise sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Safi olmuştu.
Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen yorumcu Serdar Ali Çelikler, kulübün Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili UEFA denetimine gireceğini dile getirdi.
Serdar Ali Çelikler'in açıklaması şöyle:
"UEFA FFP Komitesi şubat sonu mart başı, Fenerbahçe'yi denetlemeye geliyor. Bağımsız bir firmayı görevlendirmişler. UEFA kaynaklarıma sordum; FFP için kulüpler seçilir her sene. Bir ara Galatasaray seçilmişti. Dünyadan kulüpler seçilir. O kulüpler rastgele seçildikten sonra denetime gelinir."
"Fenerbahçe'nin seçilme sebeplerinin en büyüğü Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu PR'ı. Senin dinlediğin kadar senin düşmanların da bunları gönderiyorlar."
"Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi de dahil olmak üzere bir denetime tabii tutulacak. Bir ceza gelme ihtimali var mı? UEFA'dan men gelme vs. yok ama para cezası söz konusu olabilir."