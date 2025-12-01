Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu'nun iptal edilen goldeki görüntüsü gündem oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun iptal edilen goldeki görüntüsü gündem oldu

Selman Ağrıkan
21:24 1/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında iptal edilen golünde Kerem Aktürkoğlu’nun eski takımına karşı yaşadığı sevinç, devrenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı, Leroy Sane’nin 27. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin ilk yarının sonunda bulduğu gol ise geçerli sayılmadı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, gol öncesinde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun maç öncesi eski takımına karşı gol sevinci yaşayıp yaşamayacağı merak konusu olmuştu.

Kerem'in iptal edilen golde reklam panolarının üzerine çıkarak oldukça coşkulu bir sevinç yaşadığı görüldü.

27 yaşındaki futbolcunun gol sevinci sosyal medyada geniş yankı buldu. Milli futbolcu golün VAR'dan dönmesi sonrası ise büyük hayal kırıklığı yaşadı.

