Kulübü ayrılığı açıkladı: Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye uzun süredir ilgilendiği yıldız isimden iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncu, kulübü ile yollarını resmen ayırdı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe stoper transferi için büyük bir hamle yapmış, gündemine Malang Sarr'ı almıştı.
Oyuncunun kulübü Lens, sözleşmesi sona eren Sarr ile yollarını ayırdığını duyurdu.
27 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro...