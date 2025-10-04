Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İtalya Serie A’da akılalmaz maç: Dakika 90’dan sonra nefesler kesildi!

İtalya Serie A’da akılalmaz maç: Dakika 90’dan sonra nefesler kesildi!

20:294/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İtalya Serie A’nın 6. haftasında Lazio, Olimpico Stadyumu’nda Torino ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3’lük nefes kesen bir beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın 90. dakikasından sonra 2 gol kaydedildi. İşte detaylar.

İtalya Serie A 6. hafta maçında Lazio, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maç 3-3 sona erdi.


Torino, 16. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Lazio, Matteo Cancellieri'nin 24 ve 40. dakikalarda attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.


Torino, Che Adams'ın 73. dakikada attığı golle durumu 2-2 yaptı. Konuk ekip Torino, 90+3. dakikada Saul Coco'nun golüyle maçı 3-2'ye getirdi.

Lazio, 90+12. dakikada Danilo Cataldi'nin penaltıdan attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.



Torino'da Emirhan İlkhan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonucun ardından Lazio 7, Torino 5 puana yükseldi.


Lazio, milli aradan sonra Atalanta deplasmanına gidecek. Torino, sahasında Napoli'yi konuk edecek.


LAZİO - TORİNO MAÇ ÖZETİ

Lazio - Torino maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Lazio
#Torino
#İtalya Serie A
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı