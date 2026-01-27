Levent Tüzemen'den büyük iddia: "Gelecek oyuncuya herkes çok şaşıracak!"

Galatasaray'da tüm gözler Manchester City maçı sonrasında orta sahaya yapılacak transfer takviyesine çevrilecek. Sarı Kırmızılı camia bu bölgeye yapılacak transferi merakla beklerken tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen ses getiren bir açıklamada bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile mücadele edecek olan Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transfer takviyesi gündemdeki yerini koruyor.
Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da orta sahaya yapılacak takviye hakkında konuşan gazeteci Levent Tüzemen sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen, Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi kapanmadan dev bir transfere imza atacağını iddia etti. Tüzemen, "Bekleyin, az sabır ya. Gelecek oyuncu için 'Aaa, vay be' diyeceksiniz. Belki karşılama gidenlere havalimanı bile yetmeyebilir" ifadelerini kullandı.
Levent Tüzemen'in Galatasaray'ın yapacağı orta saha transferine dair söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transferle ilgili olarak basında birçok isim geçiyor. Sarı Kırmızılılarda orta saha transferi için düşünülen isimlerden bazıları şöyle;
Goretzka, Bissouma, Oulai, Hakan Çalhanoğlu, Ederson, Pape Gueye, Onyedika.
Galatasaray'ın alacağı oyuncunun 6 ve 8 numara mevkilerinde oynayabilecek bir isim olacağı belirtiliyor.
Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerinin ardından üçüncü bir yabancı ismi kadrosuna katarak transfer sezonunu kapatmayı planlıyor.