Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Levent Tüzemen'den büyük iddia: "Gelecek oyuncuya herkes çok şaşıracak!"

Levent Tüzemen'den büyük iddia: "Gelecek oyuncuya herkes çok şaşıracak!"

23:0427/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da tüm gözler Manchester City maçı sonrasında orta sahaya yapılacak transfer takviyesine çevrilecek. Sarı Kırmızılı camia bu bölgeye yapılacak transferi merakla beklerken tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen ses getiren bir açıklamada bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile mücadele edecek olan Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transfer takviyesi gündemdeki yerini koruyor.

Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da orta sahaya yapılacak takviye hakkında konuşan gazeteci Levent Tüzemen sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen, Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi kapanmadan dev bir transfere imza atacağını iddia etti. Tüzemen, "Bekleyin, az sabır ya. Gelecek oyuncu için 'Aaa, vay be' diyeceksiniz. Belki karşılama gidenlere havalimanı bile yetmeyebilir" ifadelerini kullandı.

Levent Tüzemen'in Galatasaray'ın yapacağı orta saha transferine dair söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transferle ilgili olarak basında birçok isim geçiyor. Sarı Kırmızılılarda orta saha transferi için düşünülen isimlerden bazıları şöyle;


Goretzka, Bissouma, Oulai, Hakan Çalhanoğlu, Ederson, Pape Gueye, Onyedika.

Galatasaray'ın alacağı oyuncunun 6 ve 8 numara mevkilerinde oynayabilecek bir isim olacağı belirtiliyor.

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerinin ardından üçüncü bir yabancı ismi kadrosuna katarak transfer sezonunu kapatmayı planlıyor.

#Galatasaray
#Levent Tüzemen
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?