Levent Tüzemen'den büyük iddia: "Gelecek oyuncuya herkes çok şaşıracak!"

Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen, Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi kapanmadan dev bir transfere imza atacağını iddia etti. Tüzemen, "Bekleyin, az sabır ya. Gelecek oyuncu için 'Aaa, vay be' diyeceksiniz. Belki karşılama gidenlere havalimanı bile yetmeyebilir" ifadelerini kullandı.