Marco Asensio İspanya'da gündem oldu: 'Alışılmadık bir gol'

"Marco Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor. En iyi formunu sergilemek için İstanbul'da mükemmel bir ortam buldu. Asensio, Fenerbahçe'de kulübün yıldız oyuncusu oldu ve her maçı coşkuyla kutlayan bir taraftar kitlesinin kalbini kazandı. Marco Asensio, İstanbul'da sadece en iyi formunu yeniden keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'deki herkesin umutla beklediği lider oldu."