Marco Asensio İspanya'da gündem oldu: 'Alışılmadık bir gol'

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Rizespor’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada Marco Asensio’nun iki gol ve bir asistle sergilediği etkileyici performans, İspanyol basınında geniş yer buldu. Madrid merkezli gazeteler, Asensio’nun İstanbul’da kariyerini yeniden parlatmasından övgüyle söz ederken, özellikle ikinci golünün teknik açıdan sıra dışı olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'de Rizespor’a karşı alınan 5-2’lik galibiyette iki gol ve bir asist üreterek maçın en dikkat çeken ismi oldu.
İstanbul’da yakaladığı form grafiği ve attığı ikinci gol, İspanya’da spor manşetlerine taşındı.
Marca, deneyimli oyuncunun Türkiye’de bulduğu ortamın performansına doğrudan yansıdığını yazdı. Haberde, şu ifadelere yer verildi:
"Marco Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor. En iyi formunu sergilemek için İstanbul'da mükemmel bir ortam buldu. Asensio, Fenerbahçe'de kulübün yıldız oyuncusu oldu ve her maçı coşkuyla kutlayan bir taraftar kitlesinin kalbini kazandı. Marco Asensio, İstanbul'da sadece en iyi formunu yeniden keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'deki herkesin umutla beklediği lider oldu."
Mundo Deportivo ise maçı, “Durdurulamaz Asensio: Fenerbahçe'nin galibiyetinde iki gol ve asist” başlığıyla okuyucularına aktardı. Gazete, 55. dakikada Fred’in şutundan seken topu tamamlayan Asensio’nun takımını yeniden oyuna döndürdüğünü belirtti.
Haberde, “Fenerbahçe, 55. dakikada Asensio'nun golüyle yeniden canlandı. 65. dakikada Marco Asensio, Jhon Duran'ın asistinde ceza sahası dışından kalecinin önünden sekerek üst köşeye giden şutla skoru 3-2'ye getirdi. Alışılmadık olduğu kadar, tekniğiyle de göz kamaştırıcı bir gol.” ifadeleri kullanıldı.
AS ise Asensio’nun ikinci golünü teknik açıdan benzersiz olarak nitelendirdi. Haberde, “Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı. İspanyol oyuncunun kullandığı teknik hayran bıraktı. Fenerbahçeli oyuncu, hem iyi hem de alışılmadık bir gol attı.” denildi.