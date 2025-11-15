Yeni Şafak
Mauro Icardi katıldığı yayında teklif aldığı takımı açıkladı

12:2415/11/2025, Cumartesi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında aldığı transfer teklifini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Yıldız futbolcu, son kararını da bildirdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde gündem olan Otro Dia Perdido adlı bir televizyon programında, geleceği hakkındaki spekülasyonlara netlik getirdi.

China Suarez ile birlikte katıldığı yayında Icardi, özellikle Arjantin'in büyük kulüpleriyle adı anılırken, kendi ülkesinden gelen teklifi açıkladı.

Icardi, Arjantin'in köklü kulüpleri River Plate ve Boca Juniors'la ilişkilendirilmesine dair çıkan magazinsel iddialara cevap verirken, gönlünün ait olduğu kulübü vurguladı ve şunları söyledi:

"Ben Newell's'liyim, bu yüzden bununla (River Plate veya Boca Juniors'la) hiçbir alakam yok. Newell's'e mi? Newell's'e gelince, beni dönmem için birkaç kez aradılar bile."

32 yaşındaki tecrübeli forvet, ülkesine dönme fikrine sıcak baksa da, kulübün mevcut sportif ve ekonomik şartlarının buna uygun olmadığını belirtti. Mauro Icardi, Arjantin'e olası bir dönüşün koşullarını değerlendirirken şunları kaydetti:

"Newell's'e dönmek için harika bir zaman değil, umarım daha iyi olur (kulübün durumu), ama şu an dönmek için harika bir zaman değil... Avrupa'da kalacağım."


