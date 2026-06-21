Mauro Icardi'ye geçit vermemişti: Arda Akbulut sürpriz takıma transfer oluyor

Fethiyespor ile sözleşmesi sona eren kaleci Arda Akbulut'a sürpriz bir talip çıktı. 3. Lig ekibinin Trabzonspor altyapısından yetişen file bekçisiyle anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
2. Lig ekibi Fethiyespor'la sözleşmesi sona eren Arda Akbulut'un yeni adresi belli olmak üzere.
3.Lig temsilcisi Balıkesirspor'un, 25 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Balıkesir ekibinin genç kaleciyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Trabzonspor altyapısından yetişen Arda Akbulut, kariyerinde Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon formalarını da giydi.
Arda Akbulut, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Mauro Icardi'nin kullandığı ilk penaltıyı kurtaran genç kaleci, pozisyonun kural ihlali nedeniyle tekrarlanmasının ardından Arjantinli yıldızın ikinci vuruşunda da gole izin vermemişti.
Üst üste kurtardığı iki penaltıyla dikkat çeken Arda Akbulut, o karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.