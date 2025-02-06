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Milli futbolcudan Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: ‘Para pul umurumda değil’

Milli futbolcudan Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: ‘Para pul umurumda değil’

12:126/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de uzun süredir kadro dışı olan milli futbolcu geri dönmek istediğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu Jose Mourinho’nun şans vermesi halinde takıma tekrar katkı sağlamak istediğini dile getirdi. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Serdar Aziz, takıma geri dönmek istediğini söyledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serdar Aziz, Mourinho'dan bir şans istediğini belirterek, "Fenerbahçe için her daim göreve hazırım.

Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum.

Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.


34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon başında takımdan ayrılma isteği sebebiyle kadro dışında bırakılmış ancak herhangi bir kulübe transfer olmamıştı.

Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu maçlarda 11 gol 6 asitlik performans gösterdi.


#Fenerbahçe
#Serdar Aziz
#Jose Mourinho

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