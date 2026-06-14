Montella'dan Can Uzun sorusuna cevap

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağındaki Vincenzo Montella, genç yıldız Can Uzun'a neden süre veremediğini açıkladı.
A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen teknik direktör Vincenzo Montella, maçta forma şansı vermediği Can Uzun'la ilgili soruya cevap verdi.
İtalyan teknik adam, Can Uzun'un pozisyonuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Arda Güler'i sahada tutmak istedim. Arda'yı merkeze çektiğimizde; Can Uzun'u da forvet arkasında daha iyi gördüğüm için Arda'yı sonuna kadar tutmak istedim. Kenan'ı da sola çekince Can'a çok yer bulamadık bu maçta."
Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından Montella'nın kadro tercihleri sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilirken, özellikle son dönemde formuyla dikkat çeken Can Uzun'un süre alamaması taraftarların tepkisini çekti.