Montella'dan Can Uzun sorusuna cevap

İtalyan teknik adam, Can Uzun'un pozisyonuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:





"Arda Güler'i sahada tutmak istedim. Arda'yı merkeze çektiğimizde; Can Uzun'u da forvet arkasında daha iyi gördüğüm için Arda'yı sonuna kadar tutmak istedim. Kenan'ı da sola çekince Can'a çok yer bulamadık bu maçta."