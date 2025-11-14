Mourinho'nun Benfica'daki ilk bombası Beşiktaş'tan: 1.5 yıllık sözleşme teklifi hazır!

Fenerbahçe macerasının ardından Portekiz devi Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, ara transfer döneminde takımını güçlendirecek ilk ismini belirledi. Portekiz basınından yansıyan iddialara göre Mourinho'nun listesinin başında Beşiktaş’ın yıldızı yer alıyor.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın direksiyonuna geçerek ara transfer hamlelerini şekillendirmeye başladı.
Portekizli efsane teknik direktörün radarında, eski kulübü Beşiktaş'ta mutsuz günler geçiren Rafa Silva'nın adı öne çıkıyor.
Sözcü'nün haberine göre Mourinho, 32 yaşındaki yıldızın siyah-beyazlılarla yollarını ayırma sürecini yakından takip ediyor. Ayrılık resmiyet kazandığında Benfica'nın devreye girerek Silva'ya 1,5 yıllık sözleşme sunacağı belirtiliyor.
Portekiz basını da bu iddiayı doğruluyor; Mourinho'nun, bonservis bedeli ödemeden Silva'yı kadrosuna katma planı yaptığı ifade ediliyor.
Bu sezon Beşiktaş'la 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asist ile skora katkı sağladı. 2027'ye uzanan sözleşmesi olmasına rağmen mutsuzluğu nedeniyle ayrılık kaçınılmaz görülüyor.
Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan Portekizli yıldızın Benfica'ya dönme ihtimali, transfer döneminin en ilginç hikayelerinden biri olmaya aday.