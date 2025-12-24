Yeni Şafak
Müge Anlı canlı yayında Fenerbahçe yönetimine seslendi

09:4424/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminin başlamasıyla birlikte alınan "kadro dışı" kararları hala gündemdeki yerini koruyor. Ünlü programcı Müge Anlı, sarı-lacivertli ekibin yıldızının kadro dışı kalmasına tepki göstererek canlı yayın yönetime seslendi. İşte detaylar.

Sıkı bir Fenerbahçeli olarak tanınan ünlü televizyoncu Müge Anlı, İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdi.


"Biz seviyoruz kardeşim" diyen Müge Anlı, "Neden İrfan Can'ı kadroya almıyorsunuz?" diye sordu.


Anlı ayrıca, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra eskiden Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'yi de çok sevdiğini söyledi.


NE OLMUŞTU?


Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.


