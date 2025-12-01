Mustafa Denizli 'şartlar değişti' dedi: Derbide hangi takımın favori olduğunu açıkladı

Efsane futbol adamı Mustafa Denizli, dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Denizli, bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şartların Fenerbahçe'den yana olduğunu iddia etti.
Süper Lig'de haftalardır beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bu akşam (1 Aralık) saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Mustafa Denizli dev maçı değerlendirdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde deneyimli futbol adamının derbiyle ilgili öngörüsüne yer verildi. Mustafa Denizli'nin açıklaması şöyle:
"Sezona bedel bir derbi. Bence bu derbide şartlar Fenerbahçe'den yana... Oyun olarak değil ama skor olarak yükselen bir grafiği var. Ayrıca en büyük avantajı maçın Kadıköy'de oynanacak olması"
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.
Sarı-kırmızılılarla arasında 1 puan fark bulunan Fenerbahçe dev maçı kazanması durumunda 66 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray ise kazanması halinde Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaracak.