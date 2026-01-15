Ne Arabistan ne Premier Lig! En-Nesyri’ye sürpriz talibi böyle duyurdular!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Youssef En-Nesyri için Napoli iddiası gündeme bomba gibi düştü. İtalyan gazeteci Di Marzio, Napoli'nin forvet listesine 28 yaşındaki golcüyü eklediğini duyurdu.
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Faslı santrforu transfer listesine ekledi.
ROMA İZİN VERMEZSE...
Çizme devinin ilk hedefinde Roma'dan Ferguson'un olduğu, ancak 21 yaşındaki ismin ayrılığına izin verilmezse En-Nesyri için çalışmalara başlanacağı belirtildi.
Öte yandan haberde, Fenerbahçe yönetiminin kiralık olarak ayrılığa izin verebileceği öne sürüldü.
BU SEZONKİ KARNESİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.