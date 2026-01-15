Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ne Arabistan ne Premier Lig! En-Nesyri’ye sürpriz talibi böyle duyurdular!

Ne Arabistan ne Premier Lig! En-Nesyri’ye sürpriz talibi böyle duyurdular!

15:2615/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Youssef En-Nesyri için Napoli iddiası gündeme bomba gibi düştü. İtalyan gazeteci Di Marzio, Napoli'nin forvet listesine 28 yaşındaki golcüyü eklediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı.


İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Faslı santrforu transfer listesine ekledi.


ROMA İZİN VERMEZSE...



Çizme devinin ilk hedefinde Roma'dan Ferguson'un olduğu, ancak 21 yaşındaki ismin ayrılığına izin verilmezse En-Nesyri için çalışmalara başlanacağı belirtildi.


Öte yandan haberde, Fenerbahçe yönetiminin kiralık olarak ayrılığa izin verebileceği öne sürüldü.


BU SEZONKİ KARNESİ



Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


#Fenerbahçe
#En Nesyri
#Napoli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit ödeme tarihi: TOKİ kurası çıkanlar aylık taksitleri ne zaman ödeyecek?